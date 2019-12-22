نائب وزير التعليم العالي: لابد من مساعدة الطالب على الإبداع والابتكار.. فيديو

قال الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، إن الرئيس يعطي التعليم أولوية كبيرة لأنه ضمن رؤية 2030.
وأضاف "أيمن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حديث المساء" المذاع علي قناه " ام بي سي مصر"، أن حجم المشروعات القومية التي تنشأ في الجامعات سواء الجامعات الأهلية وتطوير الجامعات القائمة الحكومية والخاصة الجامعات الأجنبية التي تنشأ فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد رؤية الدولة للتعليم .
واوضح" امين" ان التعليم عنصر رئيسي لتطوير وإعداد خريج قادر على مواجهة سوق العمل ويستطيع أن يساعد في تنمية مصر.
وتابع" ايمن " ان التعليم في الجامعات وربط البحث العلمي مع الصناعة واحتياجات سوق العمل من ضمن الملفات التي سنقوم بالعمل عليها .
واستكمل " ايمن " أنه يجب علينا تطوير البرامج التعليمية ونقوم بمساعدة الطالب على الإبداع والابتكار .
وأضاف "أيمن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حديث المساء" المذاع علي قناه " ام بي سي مصر"، أن حجم المشروعات القومية التي تنشأ في الجامعات سواء الجامعات الأهلية وتطوير الجامعات القائمة الحكومية والخاصة الجامعات الأجنبية التي تنشأ فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد رؤية الدولة للتعليم .
واوضح" امين" ان التعليم عنصر رئيسي لتطوير وإعداد خريج قادر على مواجهة سوق العمل ويستطيع أن يساعد في تنمية مصر.
وتابع" ايمن " ان التعليم في الجامعات وربط البحث العلمي مع الصناعة واحتياجات سوق العمل من ضمن الملفات التي سنقوم بالعمل عليها .
واستكمل " ايمن " أنه يجب علينا تطوير البرامج التعليمية ونقوم بمساعدة الطالب على الإبداع والابتكار .