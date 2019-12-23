ختام الدورة الدولية لمكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية بجامعة الفيوم

شاهد.. لقاء رئيس جامعة الفيوم على قناة صدى البلد في فعاليات منتدى شباب العالم 2019

وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بإقامة هذه الدورة بجامعة الفيوم موجها الشكر للدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم السابق ورئيس الجامعة اليابانية الذى وجهه بدعم تنظيم التعاون الثلاثى بالجامعة.وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تفتح ذراعيها للمتدربين من البلدان العربية الشقيقة ووجه الشكر على إنجاح هذه الدورة وسلم المتدربين شهادات اجتياز الدورة .ويذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الفيوم وهيئة التعاون الدولى اليابانية وشارك فى هذه الدورة متدربين من العراق والسودان وفلسطين والأردن.