ختام الدورة الدولية لمكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ختام الدورة التدريبية الدولية التاسعة لمكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية والذي نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 17/ 11حتى 23/12 /2019 بحضور الدكتور ياسر حتاته عميد كلية الطب و هالة شكرى مسئول البوابة والتدريب بهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) ، والدكتور أشرف وجدان ،والدكتور كمال غلاب وكيل معهد دول حوض النيل ، والدكتور رشا بسيونى منسق البرنامج بجامعة الفيوم ،والدكتور نجلاء الشربينى و السيد حمدى عبد الحكيم ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية .
النشر الدولي ورشة عمل بكلية الآداب جامعة الفيوم
النشر الدولي ورشة عمل بكلية الآداب جامعة الفيوم
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وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بإقامة هذه الدورة بجامعة الفيوم موجها الشكر للدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم السابق ورئيس الجامعة اليابانية الذى وجهه بدعم تنظيم التعاون الثلاثى بالجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تفتح ذراعيها للمتدربين من البلدان العربية الشقيقة ووجه الشكر على إنجاح هذه الدورة وسلم المتدربين شهادات اجتياز الدورة .
ويذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الفيوم وهيئة التعاون الدولى اليابانية وشارك فى هذه الدورة متدربين من العراق والسودان وفلسطين والأردن.
وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بإقامة هذه الدورة بجامعة الفيوم موجها الشكر للدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم السابق ورئيس الجامعة اليابانية الذى وجهه بدعم تنظيم التعاون الثلاثى بالجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تفتح ذراعيها للمتدربين من البلدان العربية الشقيقة ووجه الشكر على إنجاح هذه الدورة وسلم المتدربين شهادات اجتياز الدورة .
ويذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الفيوم وهيئة التعاون الدولى اليابانية وشارك فى هذه الدورة متدربين من العراق والسودان وفلسطين والأردن.