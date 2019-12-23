إحالة رضا عبدالعال إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى إحالة رضا عبد العال المدير الفنى لبلدية المحلة إلى لجنة الانضباط بالجبلاية.
جاء ذلك على خلفية أحداث لقاء فريقه وغزل المحلة.
وتلقى رضا عبد العال البطاقة الحمراء أثناء مباراة بلدية المحلة أمام الغزل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري الممتاز بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.
وجاء قرار إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط بعدما تلقت اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة مذكرة مقدمة من لجنة الحكام نظرا لما ورد فى تقرير الحكم محمود عاشور الذي أدار ديربى المحلة بين الغزل والبلدية .
ومن المنتظر حضور رضا عبد العال لمقر اللجنة فى موعد يحدد لاحقا للتحقيق معه فيما هو منسوب ضده.
وتولى رضا عبد العال المسئولية الفنية لنادي بلدية المحلة، خلفا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.
جاء ذلك على خلفية أحداث لقاء فريقه وغزل المحلة.
وتلقى رضا عبد العال البطاقة الحمراء أثناء مباراة بلدية المحلة أمام الغزل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري الممتاز بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.
وجاء قرار إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط بعدما تلقت اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة مذكرة مقدمة من لجنة الحكام نظرا لما ورد فى تقرير الحكم محمود عاشور الذي أدار ديربى المحلة بين الغزل والبلدية .
ومن المنتظر حضور رضا عبد العال لمقر اللجنة فى موعد يحدد لاحقا للتحقيق معه فيما هو منسوب ضده.
وتولى رضا عبد العال المسئولية الفنية لنادي بلدية المحلة، خلفا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.