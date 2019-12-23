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رياضة

سعته 40 ألف متفرج.. هانى زادة وحافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو فى زامبيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قام المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية الذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

ووصف زادة، الملعب بأن ارضيته عشبية جيدة ويتسع لـ ٤٠ ألف مشجع.

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أعلنها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، استبعاد البعض من لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سعته 40 ألف متفرج.. هانى زادة وحافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو فى زامبيا
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