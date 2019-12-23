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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لضم وليد أزارو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة.

وقال مصدر بإدارة النادي أن وليد ازارو موجود بالفريق والمدير الفني السويسري رينيه فايلر يعتمد عليه بشكل أساسي .

وأضاف أنه لم يصل النادي أي عروض رسمية أو ودية حتي الأن وكل ما تردد في بعض وسائل الإعلام مجرد إجتهادات.

وأوضح أنه في حالة وصول عرض رسمي سيتم عرضه علي الجهاز الفني ولجنة التخطيط لدراسته بشكل جيد بما يحقق مصلحة الجميع خاصة وأن هناك هدف رئيسي وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن الوداد المغربي يرغب في ضم وليد ازارو في فترة الإنتقالات الشتوية.
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