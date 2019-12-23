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حوادث

‎إحالة متهم بقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين ببولاق الدكرور للمفتى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:21 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي - رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بإحالة أوراق المتهم "يوسف . أ"، لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل مواطن عمدًا ببولاق الدكرور. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل. 

أسندت النيابة العامة للمتهم " يوسف . أ"، الاشتراك مع أخرين، فى قتل المجنى عليه " سيد محمد"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش" ، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن أبصروه حتى أطلق المتهم صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله، وتواجد معه باقى المتهمين للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته. 

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهما " خالد محمد، وحسن محمد"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما أن أبصروهم حتى أطلق المتهم أعيرة نارية صوبهم، قاصدًا قتلهما، إلا أن أثر جريمته قد خابت لسبب ما، كما حازا المتهمان أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.‎
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