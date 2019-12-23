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ديني

خالد الجندى: هؤلاء سبب ضياع حقوق المرأة |فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:58 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حزين من أن إصلاح ملف حقوق المرأة في الإسلام لم يأت من أصحاب الخطاب الديني، وإنما جاء بضغوط من أصحاب العلوم الاجتماعية والسياسية والأمنية والدولية وحقوق الإنسان على أصحاب الخطاب الديني لتغيير صورتهم عن المرأة، معقبًا: "كنت اتمني أن يقود قاطرة هذا الإصلاح علماء الأمة".

وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن بعض رجال الدين يأخذون ملف إصلاح حقوق المرأة للخلف، ويقاوموا الاتجاه الإصلاحي، معقبًا: "اللي اتأخر في الحديث عن حقوق المرأة ومناصرتها ينقطتنا بسكاته".

وناشد العلماء والدعاة أن يبينوا للناس أنهم ليسوا ضد حقوق المرأة في الإسلام، مضيفًا: "عيب جدًا نتكلم في قضية الإسلام والقرآن حسمها منذ 14 قرن".

وشدد على أن المرأة ضاعت في المجتمع إلا من رحم ربي، معقبًا: "في ستات جبابرة وفراعنة ومنحرفات وتلعب بالبيضة والحجر، ويأكلوا مال النبي، ويقتلوا أولادهم من أجل عشيقهم، بس مش كل تجربة سيئة مع ست نطفحها على المجتمع، وحتى الرجال فيهم الحلو والوحش، وحتى الصحابة فيهم ناس كويسة وناس فيهم ذنوب ومعاصي وهم ليسوا مقدسين".
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