اخلص من الحموضة وتعبها.. طرق طبيعية للتخلص منها بدون أدوية.. و5 أطعمة تناولها بكثرة يسبب حرقة المعدة

- البابونج علاج فعال للحموضة بهذه الطريقة

-5 أطعمة تسبب الحموضة أبرزها اللحمة البقري





تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التى تصيب الجهاز الهضمي خاصة فم المعدة والمرئ حيث تسبب المعاناة من ألم وحرقان والإحساس بأن الطعام غير المهضوم مستقر فى أول المعدة بل وفي بعض الأحيان يصاب الفرد بارتجاع حيث تمنع هذه الأعراض المزعجة الإنسان من تناول الأطعمة المحببة.





يعاني عدد كبير من الناس من مشاكل المعدة والهضم لدرجة أن يتعامل معها كثيرون على أنها أمر عادي لكن عندما تتطور الأمور ويبدأ الفرد فى المعاناة من الحموضة يزداد الشعور بالوجع وعدم الراحة ويبدأ في البحث عن علاج لهذه المشكلة.





وذكر موقع "boldsky " أن مشروب البابونج الساخن يحتوي على العديد من العوامل التي يمكن أن تخفف من الإحساس بالحموضة والحرقة.





طريقة استخدام مشروب البابونج في علاج الحموضة:

- أضف ملعقتان صغيرتان من أزهار البابونج المجففة إلى كوب من الماء الساخن.

- انقعه لمدة 5 دقائق ثم قم بتصفيته وأضف القليل من العسل.

- تناول هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم.





مسكن طبيعي لأعراض الحموضة

قالت الدكتورة جيهان حفناوى، استشارى التغذية العلاجية، ثلاجة المنزل أو دولاب المطبخ هى صيدلية طبيعية تحتوى كنوز تعمل كمسكنات قوية بدون أى أضرار جانبية.





أضافت "حفناوى" أن خل التفاح من المواد الطبيعية التى تتميز بفوائد لا حصر لها، من بينها علاج آلام وحرقة المعدة، حيث إنه يقوم بمعادلة حموضة المعدة، كما يعمل على تكسير الدهون والبروتينات مما يمنع حدوث قرحة المعدة، وذلك من خلال إضافة مقدار مناسب له من الماء.

ونصحت "حفناوى" باستشارة أخصائي التغذية لتحديد الجرعة المناسبة لكل شخص حسب الفئة العمرية والحالة الصحية.





أطعمة تسبب الحموضة

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية، من تناول بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها فورا لأنها تسبب الحموضة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون على المدى الطويل بالحموضة .





- الكافيين .. مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية تسبب حرقة المعدة عند النساء الحوامل يجب عدم تناول أكثر من 1-2 كوب في اليوم و من الأفضل عدم تناول المشروبات الغازية طوال فترة الحمل.

- الجبن الدسم .. المحتوى المرتفع من الدهون في الجبن يسبب الحموضة كما أن محتواها العالي من الدهون تبطئ عملية الهضم ، مما يؤدي إلى زيادة في الضغط على المعدة ، والتي بدورها تدفع الأحماض مرة أخرى إلى المريء ، مما تسبب حرقة .

- لحم البقر .. عالية في الدهون وتسبب حرقة في المعدة .

-الشوكولاته .. غنية بالكافيين وتسبب الحموضة بسبب زيادة إفراز العصارات المعدية .