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فن

أشرف عبد الباقي يبدأ تصوير الكوخ المحترق بـ 5 أطفال

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:48 م
اشرف عبد الباقى والاطفال
اشرف عبد الباقى والاطفال
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أحمد عمر
نشر الفنان أشرف عبد الباقى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بخمسة أطفال .

وعلق الفنان أشرف عبد الباقى على الصورة، "مسلسل الكوخ المحترق ، عن ألغاز المغامرون الخمسة ، من إخراج سيف يوسف ، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى".

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقى "بدأنا التصوير .. انتظرونا قريبًا".

وكان أشرف عبد الباقى قد اختار 5 أطفال بعد تصفيات عديدة ، حيث وصل عدد المتقدمين الى 4 آلاف طفل متسابق.

يذكر أن فرقة مسرح مصر التى أسسها أشرف عبد الباقى قد أعلنت أن الموسم السابع الذي بدأ عرضه في عيد الأضحي الماضي، سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.
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