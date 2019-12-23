رئيس وزراء روسيا: مستعدون لبحث رفع العقوبات المتبادلة مع أوكرانيا بشرط

صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة على المستوى الحكومي؛ لبحث مسألة رفع العقوبات المتبادلة مع أوكرانيا، في حال بادرت كييف لمثل هذا الحوار.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مدفيديف قوله للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان هنالك اتصالات بين موسكو وكييف على مستوى رئيسي الوزراء: "لقد توقفت اتصالاتنا الآن (بين رئيسي الحكومتين)، بالطبع، نحن لا نتواصل هاتفيا، ولا بالمراسلات".



وأضاف مدفيديف: "أنا لا أستبعد أي شيء، إذا أرادوا، فليتفضلوا، لقد قلنا لهم مرارا، إن كانت لديكم رغبة فنحن جاهزون للنظر في مسألة رفع العقوبات على المستوى الثنائي، ولكن ليتم ذلك، عليكم أن تبادروا من جانبكم، لأنكم أنتم من بدأ بها (العقوبات)".



وأكد مدفيديف، في الوقت نفسه، أن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك تحدث إلى نظيره الأوكراني بشأن مسألة الغاز، موضحا أن وزيري الطاقة لكلا البلدين على اتصال.

وأشار رئيس الوزراء الروسي في الختام إلى أنه وبغض النظر عن أي شيء، تبقى روسيا بالنسبة لأوكرانيا أكبر سوق وأكبر شريك تجاري.



وكان مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني قد أقر، في وقت سابق، قرار فرض عقوبات جديدة على الكيانات القانونية والأفراد - الشركات الروسية ورجال الأعمال والسياسيين والنواب وموظفي وكالات إنفاذ القانون. ووفقًا لمجلس الأمن الوطني والدفاع، فإن هؤلاء الأفراد والكيانات القانونية "دعموا أو ساهموا في أعمال عدوانية ضد أوكرانيا".



وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف عام 2014، على خلفية الوضع في دونباس، واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا مرارًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي يناير 2015، تبنى البرلمان الأوكراني بيانًا وصف فيه روسيا الاتحادية بـ"الدولة المعتدية"، وتنفي روسيا، من جانبها، اتهامات الجانب الأوكراني وتصفها بأنها غير مقبولة، وصرحت موسكو مرارًا بأنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي ومهتمة بأن تتغلب كييف على الأزمة السياسية والاقتصادية.