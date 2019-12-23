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فن

بـ قبعة أنيقة | رحاب الجمل بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:16 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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محمد بدران
نشرت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة، على موقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية أنيقة.

وظهرت رحاب الجمل، مرتدية ملابس البحر، وقبعة ونظارة شمس، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك أب مميز، حيث نالت الصورة العديد من الإعجابات.

وتشارك الفنانة رحاب حاليا فى تصوير مسلسل "اتنين في الصندوق" ويقوم ببطولته كل من حمدي الميرغني، أوس أوس، انتصار، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، نهي عابدين.

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

بـ قبعة أنيقة | رحاب الجمل بإطلالة صيفية تخطف الأنظار
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