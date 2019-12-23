جامعة سوهاج تكرم 220 من العلماء وأبنائهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي للعلميين

استضافت جامعة سوهاج إحتفالية عيد العلميين السنوية، لتكريم الباحثين والعلماء وأبنائهم المتفوقين علميًا ورياضيًا، والذي نظمته نقابة المهن العلمية بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبري بالحرم الجامعي القديم، و بحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور كمال السيد خليل وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سيد راشد الأمين العام لنقابة مهن العلميين بالقاهرة ونائبا عن الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بمصر، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، النائب أحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب، رؤساء الأقسام بكلية العلوم .



وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن من أولويات الخطط التعليمية الحديثة الإهتمام بالباحثين والمتفوقين وصقلهم بكافة المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، وهذا ما نتبعه في خريجي الكليات المختلفة، لا سيما كلية العلوم، معربًا عن أمله خلال الفترة القادمة تطوير العمل داخل النقابة حفاظًا علي حقوق الأعضاء، إضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع كلية العلوم، لإعداد مناهج ومقررات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة للبحث العلمي المختار بالكلية.



وأضاف الدكتور أحمد سليمان، أن قائمة المكرمين ضمت ٢٢٠ من العلميين، الباحثين، العلماء، الحاصلين علي جوائز تقديرية وتشجيعية ودرجات علمية "ماجستير ودكتوراه وأستاذ وأستاذ مساعد"، المحالين علي المعاش وأبناءهم المتفوقين علميًا ورياضيًا قبل وبعد التعليم الجامعي، أوائل خريجين كلية العلوم وأسرهم، لافتًا إلى أن التكريم جاء تقديرًا لجهودهم المبذوله والعمل علي تشجيعهم بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أنه خلال الحفل تم مناقشة آليات تطوير العملية التعليمية بكليات العلوم لرفع مستوى الخريجين والتأكيد علي وجود برامج داخل الجامعة مناسبة لإحتياجات سوق العمل .



ومن جانبه أوضح الدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين بسوهاج، أنه بدون علم لن يكون هناك مجتمع واعى مثقف قادر على بناء الأمة والنهوض بها.



وأضاف أنه على هامش الاحتفالية تم الإعلان عن تأسيس لجنة الإسكان بفرع النقابة، بهدف تملك الأعضاء وحدات سكنية جاهزة بسعر التكلفة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والأسكان بالمحافظة، كما سيتم تنظيم دورات مهنية متخصصة في مجالات التحاليل الطبية، التشخيص الوراثي للأمراض الوراثية، أساسيات وتقنيات البيولوجية الجزيئية، تقنية PCR وقياس التعبير الجيني، تقنيات زراعة الأنسجة، التخصيب المجهري IVF، والتي تستهدف طلاب وخريجي كلية العلوم (مجانًا) كمنحة مقدمة لهم، بناءً علي بروتكول التعاون بين نقابة المهن العلمية بسوهاج والأكاديمية الأفريقية للعلوم برئاسة الدكتور محمود عبد العاطي نائب رئيس الأكاديمية الأفريقية.