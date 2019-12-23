رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشاد عزيز بتواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة عن استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتسنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه، مشددًا على الملاحظين بعدم السماح للطلاب الدخول إلى لجان امتحاناتهم بالتليفون المحمول، والتنبيه عليهم بترك متعلقاتهم خارج اللجان، بالإضافة إلى الحرص على توافر الطاقم الطبي من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة لاتخاذ أية إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.وأكد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة ومركز التقويم والقياس لنظم الامتحانات، من حيث إن كان الاختبار الكترونيًا أو ورقيًا وتصحيحه الكترونيًا أو يدويًا.ومن جانبه أوضح الدكتور ابراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية، أنه يؤدي الامتحانات ٢٣٨٧ طالبا وطالبة، تم توزيعهم داخل ١٤ لجنة، بمدرجات كلية التجارة، وذلك على فترتين الأولي من ١٠ صباحًا وحتي ١٢ ظهرًا، والثانية من ١ ظهرًا وحتي ٣ عصرًا، علي أن تنتهي يوم ١٦ من يناير القادم.وأضاف الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، أن الامتحانات تستمر حتي ٢٣ يناير القادم، ويخوضها ١١ ألفا و٤٨٠ طالبا وطالبة بجميع أقسام الكلية داخل ٦٥ لجنة .وأشار الدكتور عبدالله إسماعيل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الامتحانات تتم داخل ٤ مبان وهي مبني الكلية، مجمع المدرجات المركزية، مدرجات كلية التجارة و مدرجات كلية التربية الرياضية، وذلك علي فترتين الفترة الصباحية من الساعه ٩:٣٠ حتي ١٢:٣٠ ظهرًا والفترة المسائية من الساعه ١ وحتي ٤ عصرًا.