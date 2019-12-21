جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في مجال الأنشطة الطلابية

أعلن اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد صباح اليوم السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، حصول جامعة سوهاج علي المركز الثالث مكرر في مسابقة أفضل جامعة في مجال الأنشطة الطلابية.



جاءت جامعة عين شمس في المركز الأول، وجامعة قناة السويس في المركز الثاني، وجامعتا المنيا والسويس في المركز الثاني مكرر، كما جاءت جامعة الزقازيق، و جامعة سوهاج وجنوب الوادي في المركز الثالث.





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واوضح الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ان الفوز بالمركز الثالث علي مستوي 28 جامعة هو تكليل للمجهود الذي تم بذله من قبل ادارة الجامعة بصفة عامة، وقطاع الانشطة الطلابية بصفة خاصة، مهنئا الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والادارة العامة رعاية الشباب، والادارات بالكليات المختلفة، مطالبا الجميع بالمنافسة علي المركز الاول في الاعوام القادمة.



وقال رئيس جامعة سوهاج ان تلك المسابقة عقدت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنفيذ مسابقة بين الجامعات المصرية، في مجالات "التحول الرقمي، الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، الأنشطة الطلابية".



يذكر أن لجان التحكيم لمسابقة أفضل جامعة ضمت فى عضويتها ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء،ووزارة التخطيط،والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من خبراء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى.