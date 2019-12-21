200 "كيس دم" من اتحاد طلاب جامعة سوهاج للمستشفى الجامعي

نظم اتحاد طلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع أسرة "غيث" حملة للتبرع بالدم على مدار 4 أيام استهدفت طلاب الجامعة في مقراتها الثلاث، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وقال رئيس جامعة سوهاج إن الحملة هدفت إلى جمع أكبر عدد من أكياس الدم لصالح المستشفى الجامعي.



من جانبه أوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الحملة قام بها طلاب من كلية الطب البشري وفريق غيث للتبرع بالدم، تحت إشراف أطباء من مستشفى سوهاج الجامعي، مشيرا إلى أنه تم جمع 200 كيس وتم تحديد الفصائل لعدد 600 طالب وطالبة .



وقال كل من عبد الوهاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة واحمد عويس نائب رئيس الاتحاد ان الحملة استهدفت طلاب الكليات في الحرمين القديم والجديد، إضافة إلى مقر الجامعة في الحويتي، حيث اجريت اختبار تحديد الفصائل وكشف الأنيميا للطلبة والطالبات، وعمل قوائم بأسماء وفصائل الطلبة لصالح المستشفى للاتصال بهم للتبرع في حالات الطوارئ.