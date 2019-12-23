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أخبار البلد

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد بالمقر البطريركي الأربعاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
يترأس قداسة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة صباح بعد غد الأربعاء.

تقام الصلاة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور كبار رجال الدولة ومجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، حيث يلقى الأب البطريرك كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا ثيودروس الثاني عقب صلاة القداس الإلهي جموع المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

يذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس عضو في مجلس كنائس الشرق الأوسط والذى ترأسه حاليا الدكتورة ثريا بشعلاني والتى تزور مصر حاليا والتقت مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما التقت أيضا مع رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، إلى جانب لقائها مع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.

يشار إلى أن غبطة البطريرك إبراهيم اسحق سوف يترأس قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك مساء غد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء يوم 6 يناير المقبل.
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