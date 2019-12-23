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توك شو

القبض على قاتلي كلب المطرية وضبط صاحبه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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توك شو
أكدت الإعلامية إيمان الحصري، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على قاتلي “كلب المطرية” وضبطت صاحب الكلب.

ونشرت تقريرا خاصا بالاعتداء على كلب بطريقة وحشية، بعد قيام بعض مستخدمي مواقع تواصل الاجتماعي هاشتاج “كلب المطرية” للمطالبة بالبحث عن الجناة وعقابهم.

وتصدر هاشتاج كلب المطرية، مواقع التواصل الإجتماعى تنديدا بالاعتداء الوحشي الذي ظهر من خلال مقطع فيديو، حيث يقوم فيه مجموعة من الشباب في منطقة المطرية بالاعتداء على الكلب بأسلحة بيضاء، ما تسبب للكلب في جروح غائرة أودت بحياته.

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