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فن

بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ظهور جديد لـ ندى موسى.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:15 م
أحمد السعدني - ندى
أحمد السعدني - ندى موسى
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سعيد فراج
نشرت الفنانة ندى موسى، صورا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بشكل لفت أنظار متابعيها.

ويعد هذا أول ظهور بعد أيام من انتشار شائعات حول زواجها من الفنان أحمد السعدني، بسبب صورتهما معًا في مسلسل «شبر مية» المعروض حاليًا. 

ورغم من تكذيب الشائعات، إلا أن عددا من النشطاء روج لها مجددًا يوم الجمعة الماضي، بعدما تم إعادة نشر صور أحمد السعدني، وندى موسى بزي الزفاف ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية»، مرددين عبارات التهاني لهما والمباركة بالزواج المزعوم.

يأتي ذلك بعدما نفت ندى موسى شائعة زواجها من أحمد السعدنى، مؤكدة أن كل ما يتردد غير صحيح ومجرد شائعة وما يتم تداوله صورة من عمل درامي بعنوان "شبر مية".

وقالت ندى موسى فى تصريحات صحفية "لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية وأتمنى أن يقيمني الناس فقط من خلال أعمالي التى أقدمها".

و تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.

مسلسل «شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

مسلسل «شبر مية»، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ظهور جديد لـ ندى موسى.. شاهد
بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ظهور جديد لـ ندى موسى.. شاهد
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