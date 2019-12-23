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مرأة

عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز- أية التيجي - عدسة احمد بيسو - عز
اختتم هاني البحيري مصمم الازياء المصري العالمي، عرض الأزياء الذي أقامه مساء اليوم بعرض فستان زفاف بقيمة ١٥ مليون دولار.

ارتدت فستان الزفاف الفنانة مي عمر والتي خطفت الأنظار من الجميع، وكان الفستان مفتوحا من الأمام، وذيل طويل، وطرحة من نفس تطريز الفستان.

تركت الفنانة مي عمر شعرها منسدلا على كتفيها، لتظهر ملامحها الرقيقة.

اوعتمدت الفنانة مي عمر على لمسات جمالية هادئة ولم تتكلف في وضع الميك اب.

ويحتوي عرض ازياء المصمم العالمي هاني البحيري على ١٠٠ قطعة من بينها خمس قطع من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرته على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.

وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجه عن المألوف، حيث قدمت التحيه لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض ازياء هاني البحيري.

ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري ، نهال عنبر ، الإعلامية نجاة العسيلي، الاعلامي أسامة منير ، الاعلاميه ماجدة نورالدين، مفيد فوزي ، لطيفة، صابرين ، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الاعلامية ريهام ابراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامه، مها احمد ، دعاء فاروق، لبلبة.

وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال ، ومن ابرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.

ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
عرض أزياء هاني البحيري | مي عمر تردي فستان زفاف ب15 مليون دولار
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