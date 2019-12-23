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فن

أحدث ظهور.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار من جديد.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:25 م
عادل إمام - نور إمام
عادل إمام - نور إمام
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سعيد فراج
نشرت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، صورة جديدة لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، لفتت بها الأنظار.

وظهرت نور عصام إمام - ابنة شقيق عادل إمام، مرتدية قبعة سوداء، ونظارة شمسية، مع ملابس شتوية، خلال تواجدها خارج مصر خلال الفترة الحالية.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

يذكر أن الفنان عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "فالنتينو" والذى يشاركه البطولة فيه داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وإخراج رامى إمام.
أحدث ظهور.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار من جديد.. شاهد
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