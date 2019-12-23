AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض خاص لفيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم A score to settle

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:35 م
فيلم نيكولاس كيدج
فيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم A score to settle
Advertisements
سعيد فراج
يعرض اليوم العرض الخاص للفيلم الأمريكي A score to settle والذي يشارك فيه النجم المصري محمد كريم مع النجم نيكولاس كيدج، حيث كان العرض الأول للفيلم في مهرجان كان ثم تبعه جولات لمحمد كريم في هوليود ودبي ثم الرياض.

يشهد العرض الخاص للفيلم الأمريكي A score to settle حضور كريم والعديد من نجوم الفن والإعلام و السياسة.

يجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور وهذه تعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.

‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالميًا وفي الشرق الأوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيام الكحرته.. نيكولاس كيدج يقدم فيلما عن قصة حياته قبل الشهرة.. تفاصيل

محمد كريم في السعودية لحضور انطلاق الفورميولا E ضمن فعاليات موسم الرياض

طرح فيلم A Score to Settle لـ محمد كريم في دبى.. غدا

محمد كريم فى عرض فيلمه العالمي A Score to Settle بدبى.. صور

محمد كريم في عرض فيلمه A Score to Settle بجدة

محمد كريم يحتفل بعرض فيلمه A Score to Settle فى مصر

ترشيحاتنا

الدولار يواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم

سبب إصابة 5 طلاب بـ اختناق داخل أتوبيس بـ المحلة الكبري

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات

محمود وحيد يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الخميس.. مصر تشهد كسوف الشمس.. والبحوث الفلكية تحذر

سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي