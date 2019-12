عرض خاص لفيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم A score to settle

يعرض اليوم العرض الخاص للفيلم الأمريكي A score to settle والذي يشارك فيه النجم المصري محمد كريم مع النجم نيكولاس كيدج، حيث كان العرض الأول للفيلم في مهرجان كان ثم تبعه جولات لمحمد كريم في هوليود ودبي ثم الرياض.



يشهد العرض الخاص للفيلم الأمريكي A score to settle حضور كريم والعديد من نجوم الفن والإعلام و السياسة.



يجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور وهذه تعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.



‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالميًا وفي الشرق الأوسط.