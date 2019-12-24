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فن

نوال الزغبي تدعم مسلمي الإيغور وتطلق هاشتاج ‎#إرهاب_صيني_أصلي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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مصطفى كرم
وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الدعم لمسلمي الإيغور لما يتعرضون له من أعمال ترهيب وتنكيل من قبل السلطات الصينية وتضيق على ممارستهم الشعائر الدينية وهدم المساجد ومحاولات طمس هوياتهم.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏قتل المسلمين في الصين مدان. 
‎#إرهاب_صيني_اصلي".

ولقيت تغريدتها ردود واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات بين "‏‎‎ليس لنا الا الله، الله اكبر من كل واحد، مع الآسف" و "‏‎حسبي الله و نعم الوكيل" و "‏‎انعدم الدين فانعدمت الإنسانية والضمير!!" و "‏‎انعدمت الضمائر و ماتت الإنسانية في قلوبهم ‎#ارهاب_صيني_اصلي".

ووفقا للمنظمات الدولية يعاني الإيغور –الأقلية المسلمة في الصين- من تضييق السلطات الصينية على حرية ممارسة شعائرها الدينية ومنها منعهم من الصيام في شهر رمضان، حتى فرضت عليهم الصين قيودا جديدة في إقليم شينجيانج، في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف، شملت الإجراءات منع إطلاق اللحى، ومنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التليفزيون الرسمي.

ومن ضمن الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد مسلمي الإيغور، نصت القوانين على أن الموظفين في الأماكن العامة، من بينها المحطات والمطارات، سيكون لزاما عليهم منع النساء اللائي يغطين أجسامهن كاملة، بما في ذلك وجوههن، من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهم.
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