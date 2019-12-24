لأول مرة منذ قرنين.. كاتدرائية نوتردام تلغي قداس عيد الميلاد

أعلنت كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، أنها لن تقيم قداس عيد الميلاد، مع استمرار عمليات ترميمها بعد الحريق المدمر الذي تعرضت له أبريل الماضي، وذلك للمرة الأول منذ قرنين.





وقالت متحدثة باسم الكاتدرائية في بيان لها: "لن يقام قداس منتصف الليل في نوتردام. آخر مرة حدث ذلك كان أثناء الثورة الفرنسية. يقام قداس عيد الميلاد دوما في نوتردام منذ عام 1803.





وتسبب حريق الكاتدرائية، في 15 من أبريل، في انهيار سقفها ونجت منه أبراج أجراسها الرئيسية وجدرانها الخارجية وبعض المقتنيات الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.



