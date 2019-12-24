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رياضة

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:42 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
علق إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق على فوز المارد الأحمر، على فريق الاتحاد السكندري مساء أمس بـ4 أهداف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وغرد إبراهيم سعيد عبر تويتر "‏الاتحاد عمل 40 دقيقة ولا أروع هدف الأهلي الأول نقطة تحول المباراة، جعلته أفضل في الشوط الثاني، وعودة الثقة للاعبين داخل الملعب، وجهه نظري الهدف الثاني للأهلي تسلل.. الأهلي كان أفضل في الأداء والسرعة في المباريات السابقة من مباراة الاتحاد.. والفوز يعطي ثقة للاعبين والجهاز الفني".

ولقيت تغريدة إبراهيم سعيد، ردود واسعة من متابعيه عبر "تويتر" وجاءت التعليقات بين "‏‎بس الأهلي بقاله كام مباراة بيكون الشوط الأول سئ يا كابتن ومن رأيي لازم فايلر يتدارك الجزئية دي" و"‏‎الهدف التاني اللي هو تسلل ضيع الاتحاد" و"‏‎هو هدف تسلل بس ملوش تأثير لأن الأهلي خلص الماتش ٤-٠ أعتقد كان يفرق لو كان الأهلي خلص الماتش بفارق هدف".

وتغلب النادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري مساء أمس  بـ 4 أهداف مقابل لا شيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الفرق بالدوري المصري برصيد 24 نقطة في 8 مباريات ليحقق العلامة الكاملة بالفوز دون هزيمة حتى الآن. 
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