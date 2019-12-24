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محافظات

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج العام، عاملا وزوجته وأبناءهما (٤ أطفال ) مصابين بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة منزلية "بطاطس" وذلك في دائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفى سوهاج العام، تفيد بوصول كل من "أحمد. ع. م" ٣٨ عاما عامل، زوجته "سحر. ح. ي" ٣٢ عاما ربة منزل، وابناءهما أروى، ١٢ عاما تلميذة، محمد، ١٠ سنوات تلميذ، صفوان، ٨ سنوات تلميذ، آلاء، ٦ سنوات تلميذة، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد.

وصرح أطباء المستشفى للوالدين بالخروج؛ عقب تقديم الإسعافات اللازمة لهما، بينما تم حجز أطفالهم تحت الرعاية الطبية.

وبسؤال الزوجين؛ قررا بشعورهم بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "بطاطس" مما أدي لحدوث إصابتهم، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت التحقيقات في الواقعة.
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