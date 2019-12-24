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أخبار العالم

اليوم.. احتفالية كبرى في السعودية والكويت لهذا السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
أجواء يغلب عليها
أجواء يغلب عليها الاحتفال بتوقيع الاتفاق
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محمد علي
ذكرت صحف سعودية ودولية أنه سيجرى توقيع اتفاق كبير بين الشقيقتين السعودية والكويت حول حقلي نفط فيما يسمى بالمنطقة المحايدة بعد وقت من عدم العمل في هذا الحقل.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إنه سيجرى اليوم توقيع اتفاق يقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المحايدة، بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج.

ودعت مؤسسة النفط الكويتية الحكومية، الصحفيين إلى حضور مراسم توقيع الاتفاق في المنطقة الحدودية المشتركة، حيث يقع حقلا الخفجي والوفرة.

وتوقف العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2014، كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة في مايو 2015، وكان إنتاجه يناهز 200 ألف برميل يوميًا.

وسبق أن ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أمس أن الاتفاق سيكون اليوم، وهو يوزع حصص البلدين، لكن لا يعني بدء تشغيل الحقلين تجاوز النسبة الموضوعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

وسيعمل إنتاج الحقلين على رفع النسبة التي تتمتع بها الدولتان في دعم المعروض العالمي والاحتياطي كذلك، خلال السنوات المقبلة.
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