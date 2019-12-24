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أخبار البلد

زيادة المعاشات ووقف تراخيص المعاهد الهندسية .. أهم إنجازات نقابة المهندسين خلال 2019| فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:28 م
شيماء مجدي
قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، و المقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، إن النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أنجزت مالم يتم إنجازه خلال 20 عامًا .

ونوه "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد" ، إلى أنه تم اعتماد ميزانية 2018 فى أول مارس 2019 وتم الإعلان فيها عن تحقيق فائض 187 مليون جنيه بعد عجز 222 مليون جنيه .

وأشار "أمين صنوق النقابة " إلى أن النقيب سعى إلى زيادة المعاشات خلال هذا العام ليصل إلى 800 جنيه بدلًا من 700 جنيه .

وقال إنه من أهم حصاد عام 2019 هو التواصل بين النقابة ووزارة التعليم العالى لمنع تراخيص المعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات قادمة ، وعلى ألا يتعدى الفارق بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمعاهد الهندسية الـ 10% .

ولفت إلى أن هناك متابعات دورية على تلك المعاهد من قبل لجان متخصصة، لافتا إلى أن المجلس السابق حاول خلال الـ 4 سنوات الماضية إلغاء المعاهد الخاصة ولكنه لم يوفق فيها ، ولكن ماتم جاء بناء على العلاقات الشخصية للمهندس هانى ضاحى.


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