AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 24 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:36 م
الكهرباء
الكهرباء
Advertisements
أ ش أ
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، الثلاثاء، بلغت 24 ألفا و350 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و900 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يعزى نجمه محمود متولى فى وفاة شقيقته

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

منى فاروق تكشف عن فريقها المفضل في الدوري المصري

ملك الكبدة.. اتحاد الكرة يرد على جلوس البرنس برفقة جهاز منتخب مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

تريند الفن | الزواج السري لـ منة فضالي.. ظهور أنغام الصادم بعد العملية الجراحية.. فيديو لايف لـ منى فاروق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين