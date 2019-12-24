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تكنولوجيا

من بينها Pokémon Tower Battle.. فيسبوك تطلق لعبتين جديدتين من بوكيمون

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:01 م
فيسبوك تطلق لعبتين
فيسبوك تطلق لعبتين جديدتين من بوكيمون
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ندى على
أطلقت شركة فيسبوك على منصتها أمس، أحدث لعبتين من "بوكيمون" "Pokémon Tower Battle" و"Pokémon Medallion "Battle.

وتم إطلاق لعبة "Pokémon Tower Battle"، بحيث ستكون متوفرة في كل أنحاء العالم، أما اللعبة الأخرى Pokémon Medallion Battle فهى متوفرة في محيط نطاق دول المحيط الهادي حتى الآن.

و صرح المدير التنفيذى لشركة "بوكيمون كومباني" إطلاق لعبة بوكيمون بشكل رقمى على فيسبوك سيجذب للعبة ملايين من المتابعين من حول العالم.

وكانت شركة فيسبوك قد اكتسحت مجال الألعاب الالكترونية، ففي الأسبوع الماضى كانت قد استحوذت على لعبة PlayGiga وهى لعبة أنشأتها شركة ناشئة إسبانية.

ويوجد حوالى أكثر من 700 مليون مستخدم يقومون بممارسة الألعاب على فيسبوك كما يشاهدون الفيديوهات التى تناقش الألعاب، أو يندمجون في مجموعات لمتابعة أحدث الألعاب.

وفي بداية العام الحالى أطلقت شركة فيسبوك منصة جدية للألعاب وهى The Facebook Gaming tab، وهى عبارة عن منصة تتضمن مجموعة كبيرة من الألعاب وتطبيقات الألعاب .
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