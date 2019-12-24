أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، عن انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في مدارس النيل، مشيرةً إلى أنه في مدرسة النيل فرع العبور، تم تنظيم مسابقة أوائل الطلبة بالمسرح المدرسي بين طلاب الفصول الثلاثة بالمرحلة 9A - 9B - 9C.
وقد تنافس جميع الطلاب فيما بينهم حيث إن طبيعة تلك المسابقة تقوم على مشاركة جميع طلاب الفصل، حيث يشارك كل 5 طلاب في كل مادة، ويمكن للطالب المشاركة في أكثر من مادة واحدة.
وأشارت وحدة مدارس النيل الدولية في بيان رسمي لها، إلى أنه قد تميزت مسابقة هذا العام بالإضافة لجميع المواد العلمية بإضافة مادة التربية الفنية، حيث رسم الطلاب لوحات فنية جميلة دخلت في مجموع تقييم الفصول.
وقد تشكلت لجنة التحكيم من رؤساء الأقسام ومديرة المرحلة وبعد حساب مجموع درجات كل فصل فاز 9C، وتقرر أن تكون جائزة الفصل الفائز متمثلة في القيام برحلة ترفيهية مجانية إلى سينما كارفور لمشاهدة أحد أفلام المغامرات.