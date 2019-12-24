انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في مدارس النيل

مدارس النيل المصرية تعلن شروط تقديم الطلاب فيها العام الدراسي المقبل.. 500 جنيه مقابل رسوم ملف الطالب.. الأفضلية في القبول للأكبر سنا.. ويشترط اجتياز اختبارات في السلوك والمهارات