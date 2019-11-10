مدارس النيل المصرية .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم فيها خلال 2020/2021

أعلنت مدارس النيل المصرية عن فتح باب التقديم والتحويل إليها خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021 ، وذلك في الأفرع التالية : فرع السادات بمحافظة المنوفية ، وفرع طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر ، وفرع أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط ، وفرع دمياط الجديدة بمحافظة دمياط ، وفرع أسوان الجديدة بمحافظة أسوان ، وفرع القاهرة الجديدة (الاندلس ) بمحافظة القاهرة ، ووفرع القاهرة الجديدة الياسمين بمحافظة القاهرة ، وفرع الشيخ زايد بمحافظة الجيزة .



وقالت وحدة مدارس النيل المصرية، إنه سيتم اتاحة التقديم في المدارس المذكورة ، بالمراحل التالية : رياض الاطفال كي جي 1 ، كما يتم فتح باب التحويل لمراحل رياض الأطفال كي جي 2 والصف الأول الابتدائي ، والصف الثاني الابتدائي ، والصف الثالث الابتدائي ، والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي.



أما عن المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية فتتمثل في : الاستمارة الالكترونية المطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم ، مع عدد 8 صور شخصية حديثة للطفل ، وأصل شهادة ميلاد الطفل بالكمبيوتر ، واثبات قيد معتمد من الادارة التعليمية بخاتم شعار الجمهورية ، وصورة من مؤهل الاب ومؤهل الام والاصل للاطلاع ، وصورة البطاقة الشخصية لولي الامر مع تقديم الاصل للاطلاع عليه عند التقديم .



كما يشترط تقديم أصل ايصال ايداع بنكي بمبلغ 500 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة (يتم خصمها من القسط الاخير من المصروفات الدراسية في حالة قبول الطالب ) على حساب شركة مصر للادارة التعليمية ببنك مصر.



وبالنسبة للتحويل لمدارس النيل المصرية ، فتتمثل المستندات المطلوبة لاتمام عملية التحويل إلى المرحلة الثانية من رياض الاطفال ، او التحويل للصف الاول الابتدائي ، او التحويل الى المراحل من الصف الثاني الى الرابع الابتدائي ، مطلوب اثبات قيد بإفادة معتمدة من الادارة التعليمية التابع لها مختومة بخاتم شعار الجمهورية .



ولتحويل العائدين من الدول العربية او الاجنبية لمدارس النيل : مطلوب استمارة مصري عائد من الخارج لتقدم بعد قبول الطالب ، وصورة من جواز سفر الطالب والاصل للاطلاع .



أما عن الطلاب الوافدين الذين يريدون التحويل الى مدارس النيل المصرية ، فالمطلوب هو تقديم جواز السفر او المستندات الدالة على الجنسية ، على أن يكون صالح للاستعمال ومجدد الاقامة ، بالاضافة الى تقديم استمارة بيان حالة عن الطالب ، والشهادات الدراسية الاصلية او مستخرج رسمي منها معتمد من الجهات الرسمية ، وموافقة السفارة التابع لها الطالب على الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية.



وبعد قبول الطالب ، يتم استكمال اجراءات التحوير وتسليم استمارة التحويل الالكترونية من المدرسة المحول منها.



أما عن شروط التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2020/2021 ، فيشترط ألا يقل سن التلميذ عن 3 سنوات و6 أشهر في أول أكتوبر 2020 للمرحلة الاولى من رياض الأطفال، وأن يكون كلا الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعي ، ويقوم ولي الأمر أو الوصي على الطفل بتقديم الاستمارة الالكترونية المطبوعة موقعة من ولي الأمر بصحة البيانات، وستكون مسلسلة حسب رفم الطالب في قاعدة البيانات، مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة المتقدم لها، وإذا كان الطلب غير موقع من ولي الامر او غير مسلسل لا يعتد به.



كما يشترط أيضا اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة والتي سيتم تحديد موعدها عبر الموقع الخاص بالتقديم وهي اختبارات تغطي المهارات والمظهر الشخصي والسلوك ومهارات الرياضياتوالمعرفة والمعلومات العامة و المهارات الحركية التفكير.



ولابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل في المقابلة الشخصية ، ويتم تقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على أساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية الطفل والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة ومعايير ونظم مدارس النيل المصرية ، والأساليب التربوية وحسن التعامل مع ادارتها.



ويتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموعة الدرجات ، وفي حالة تساوي الدرجات الافضلية تكون للسن الأكبر ، ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم ، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات أمام الموظف المختص ، وفي حالة تقديم ولي الامر بيانات خاطئة او غير مطابقة مع شروط الالتحاق يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول