يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

نشر الفنان مصطفى شعبان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" على صورة مع اللاعب رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى.



وقال مصطفى شعبان: "مع الكابتن رمضان صبحى.. يتوب علينا ربنا".



يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى.



ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

