AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:01 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان مصطفى شعبان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" على صورة مع اللاعب رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى.

وقال مصطفى شعبان: "مع الكابتن رمضان صبحى.. يتوب علينا ربنا".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: رمضان صبحي قيادة واعية تبشر بوصول مصر إلى منصات التتويج

شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان مع بوسي شلبي

شاهد| محمد دياب يروج لأحدث أغانيه .. وأمير كرارة يعلق

ترجل أيها الفارس.. شاهد | مصطفى شعبان فى أحدث ظهور مع الحصان

أحمد خالد صالح يحتفل بعيد ميلاده الـ27 مع أسرته

من أهم صناع السينما.. أحمد خالد صالح بصحبة طارق العريان

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة| إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر ورضا عبدالعال.. وفاة شقيقة محمود متولي.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

رسميا .. منع فرج عامر رئيس سموحة من المشاركة في أي نشاط وغرامة 50 ألف جنيه

يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

عبر حيلة ماكرة.. سقوط المحامي النصاب لسرقة كبار السن بالقاهرة

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

عثروا عليها فوق البوتاجاز.. سر رفض فرنسا بيع لوحة بقيمة 24 مليون يورو