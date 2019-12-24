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فن

طرح الأفيش الرئيسى لـ فليم رأس السنة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:12 م
صدى البلد
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أحمد عمر
طرحت الشركة المنتجة لفيلم " راس السنة " الافيش الرئيسى للعمل ، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير القادم .

الفيلم بطولة محمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك وإنجي المقدم، ومن تأليف وإنتاج محمد حفظي وإخراج محمد صقر.

وق أكد إياد نصار ان الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة وهي ليلة رأس السنة، أجسد شخصية "علي"، وهي تختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في مرحلة ما كانت الطبقة الوسطى هي التي تحدد ثقافة المجتمع فهي كانت بمثابة الرقيب على المجتمع، فكانت تراقب الطبقة العالية وسلوكها وتصرفاتها وتكشف عناصر الفساد وترتقب الطبقة الفقيرة وترفعها وتساعد وتشكل لها شكل ووعي ثقافي.

وتابع "عندما غابت تلك الفترة أثبت بعد النظريات أن غيابها أدى إلى خلل في المجتمع، فأنا أجسد ديلر مخدرات، يبيع الوهم للطبقة الغنية ويمنح المال للطبقة الفقيرة ويوزع المخدرات في سيارة إسعاف يمتلكها، وقد يبدو الفيلم كوميديا سوداء، لكنه يحمل فكرة ورسالة هامة جدا.
طرح الأفيش الرئيسى لـ فليم رأس السنة
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