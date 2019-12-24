الدوري المصري.. طنطا تكتفي بالتعادل الإيجابي أمام أسوان

انتهت أحداث المباراة التي كانت تجمع بين فريق طنطا وضيفه أسوان بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو أسوان من خطف هدف التقدم في الدقيقة " 37" عن طريق اللاعب محمد الصباحي .



وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني من المباراة شهدت المباراة منافسة قوية حيث استطاع لاعبو طنطا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "55" عن طريق اللاعب محمد ماجد أونوش ليعلن تعادل فريقه



واستطاع لاعبو أسوان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة " 60" عن طريق اللاعب محمد الصباحي ، ليعود عبد الرحمن خالق الدح لاعب نادي طنطا من احرز هدف التعادل في الدقيقة "75" ينهي المباراة بالتعادل أمام ضيفه .



واحتل طنطا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد "10" نقاط بينما تواجد أسوان في المركز الـ 18" برصيد " 6" نقاط.

