سعد الحريري: لا أقبل شيطنة السنة واتهامهم بسرقة لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، عدم رئاسته أي حكومة يتواجد فيها وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، قائلًا إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة جبران باسيل.



وأضاف "الحريري"، في تصريحات إلى الصحفيين، "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام و"بيربحني جميلة" ولم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع وإنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي أجريتها".



وتابع الحريري "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".



وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسان دياب قد وصل إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون.



ولا يزال الشارع اللبناني يشهد سلسلة من التظاهرات الرافضة لتولي دياب رئاسة الحكومة اللبنانية.