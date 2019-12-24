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رياضة

طارق حامد فخر أفريقيا يتصدر تويتر لمنافسته على أفضل لاعب محلي داخل القارة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:22 م
طارق حامد
طارق حامد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد_فخر_أفريقيا بعد منافسة على جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: ‏كل الناس بتكرمك إلا جمهور بيشجع بضهررره مايعرفش قيمتك.. كلنا وراااك يا طارق يا حامد.. أنت الأفضل دائما طارق حامد.. الأول بإذن الله يا طارق.

‏وقال آخرون: طارق حامد من أرجل اللاعيبة اللي ف مصر وبيحب نادي الزمالك علشان كده احنا بندعمه لأنه يستاهل وتعب معانا كتير واللي يحبنا نشيله فوق راسنا ... ‏طارق حامد طول الموسم مستواه ثابت لاعب عنده روح قتالية في الملعب يستحق اي شي طارق حامد لاعب ممتاز ورائع بالتوفيق لك في ما هو قادم ودائما سوف تجد الجمهور معك وخلفك اينما كنت يا ابن النادي.
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