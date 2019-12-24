طارق حامد فخر أفريقيا يتصدر تويتر لمنافسته على أفضل لاعب محلي داخل القارة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد_فخر_أفريقيا بعد منافسة على جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة أفريقيا .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: ‏كل الناس بتكرمك إلا جمهور بيشجع بضهررره مايعرفش قيمتك.. كلنا وراااك يا طارق يا حامد.. أنت الأفضل دائما طارق حامد.. الأول بإذن الله يا طارق.



