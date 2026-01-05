قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

​المشدد 15 عاما لمهربي شحنة الخليج في أبو زنيمة.. وبراءة 4 متهمين

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب المواد المخدرة بمدينة أبوزنيمة، حيث قضت بمعاقبة تاجرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، فيما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين مما نُسب إليهم، في واقعة حيازة وتهريب 84 جوالاً من مخدر الحشيش ونبات "الهيدرو".

​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 يوليو 2025، حينما وردت معلومات دقيقة إلى مكتب مخابرات وحرس حدود أبورديس، تفيد بتخطيط مجموعة من المهربين لنقل شحنة مخدرات ضخمة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لخليج السويس؛ وعلى الفور، تم الدفع بمأمورية عاجلة إلى المنطقة المرصودة، حيث تلاحظ وجود "فلوكة" تقترب من الساحل شمال مدينة أبوزنيمة بنحو 15 كيلومتراً، وتمكنت القوات من السيطرة عليها وضبط كل من "محمد. ج. أ" (36 سنة، تاجر ملابس) و"محمود. ع. إ" (26 سنة، صياد)، وبحوزتهما هاتفان ومحرك بقوة 40 حصاناً، وأقر المتهمان بوجودهما لتحميل شحنة مخدرات، كما أرشد المتهم الثاني عن موقع إخفاء المواد المخدرة بالمنطقة الشاطئية.

​وأسفرت عمليات التمشيط التي أجرتها قوات حرس الحدود عن ضبط 75 جوالاً تحوي 18300 طربة حشيش، بالإضافة إلى 9 أجولة بداخلها 116 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتفاق مع 4 آخرين لنقل الشحنة عبر البحر مقابل مبالغ مالية، ليتم تحرير المحضر رقم 207 جنايات أبوزنيمة لسنة 2025، وبالعرض على نيابة رأس سدر، قررت حبسهما وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم بعد استعراض الأدلة وتقارير المعمل الكيماوي و مرافعة الدفاع.

جنوب سيناء مخدرات خليج السويس جنايات المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

https://www.elbalad.news/6824011

الأوقاف: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم في مصر امتداد تاريخي وتمازج ثقافي

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: قصة أصحاب الكهف دليل على أهمية مصاحبة أهل الصلاح والتقوى

ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر

الإمام الطيب كما عرفته عن قُرب.. اعرف ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر؟

بالصور

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد