​المشدد 15 عاما لمهربي شحنة الخليج في أبو زنيمة.. وبراءة 4 متهمين

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب المواد المخدرة بمدينة أبوزنيمة، حيث قضت بمعاقبة تاجرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، فيما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين مما نُسب إليهم، في واقعة حيازة وتهريب 84 جوالاً من مخدر الحشيش ونبات "الهيدرو".

​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 يوليو 2025، حينما وردت معلومات دقيقة إلى مكتب مخابرات وحرس حدود أبورديس، تفيد بتخطيط مجموعة من المهربين لنقل شحنة مخدرات ضخمة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لخليج السويس؛ وعلى الفور، تم الدفع بمأمورية عاجلة إلى المنطقة المرصودة، حيث تلاحظ وجود "فلوكة" تقترب من الساحل شمال مدينة أبوزنيمة بنحو 15 كيلومتراً، وتمكنت القوات من السيطرة عليها وضبط كل من "محمد. ج. أ" (36 سنة، تاجر ملابس) و"محمود. ع. إ" (26 سنة، صياد)، وبحوزتهما هاتفان ومحرك بقوة 40 حصاناً، وأقر المتهمان بوجودهما لتحميل شحنة مخدرات، كما أرشد المتهم الثاني عن موقع إخفاء المواد المخدرة بالمنطقة الشاطئية.

​وأسفرت عمليات التمشيط التي أجرتها قوات حرس الحدود عن ضبط 75 جوالاً تحوي 18300 طربة حشيش، بالإضافة إلى 9 أجولة بداخلها 116 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتفاق مع 4 آخرين لنقل الشحنة عبر البحر مقابل مبالغ مالية، ليتم تحرير المحضر رقم 207 جنايات أبوزنيمة لسنة 2025، وبالعرض على نيابة رأس سدر، قررت حبسهما وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم بعد استعراض الأدلة وتقارير المعمل الكيماوي و مرافعة الدفاع.