مباراة قوية.. إف سى مصر يقتنص نقطة من المقاصة بالتعادل 2-2 ..فيديو

انتهت أحداث مباراة نادي مصر أمام منافسه مصر المقاصة، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



افتتح التسجيل محمود حمدي في الدقيقة 40 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نادي اف سى مصر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء على اللاعب محمد دسوقي، تصدى لها محمود حمدي وسددها داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني سجل مصر المقاصة هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة ، بعد أن اصطدمت الكرة بأحمد سعيد أوكا لاعب نادي اف سى مصر



ثم تقدم مصر المقاصةعن طريق ميد جابر من ركلة جزاء في الدقيقة 77 لكن نادي اف سى مصر سجل هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق لاعبه رضا الويشي وأنهى المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد المقاصة الى 9 نقاط فى المركز الـ 13 بينما ارتفع رصيد نادي مصر الى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

