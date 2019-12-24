وزيرة الهجرة: الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء‎

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن وزارة الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء، مضيفة أن الدولة بكل مؤسساتها تفتح ذراعيها للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج.





وجهت نبيلة مكرم خلال كلمتها المؤتمر الشكر لوزارة الإنتاج الحربي، لرعايتها المؤتمر الدولي الــ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، أن الوزارة سعت من خلال سلسلة مؤتمرات تستطيع لاستقطاب خبرائنا وعلمائنا في الخارج، وربطهم بالجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من خبراتهم، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي كان لها النصيب الأكبر في الاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك الكثير من النماذج المضيئة بالخارج من علمائنا الذين لم يبخلوا على الوطن بعلمهم وخبراتهم، ومن أبرزهم الدكتور الراحل عبد الحليم عمر، أستاذ الهندسة بجامعة كارلتون الكندية، وصاحب اختراع «الهراس أمير»، لرصف الطرق في مصر، وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وكذلك الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد.



