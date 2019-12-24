رئيس رابطة علماء مصر بكندا: 16 بحثا علميا لخدمة مصر‎

رحب الدكتور ناصر الشيمي رنيس رابطة العلماء المصريين بكندا، بوزير الإنتاج الحربي محمد العصار ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم والحضور بمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا.



وقال الشيمي خلال كلمته بمؤتمر التنمية المستدامة في مصر التطورات والابتكارات للغد، أتمنى أن يتم ربط بين العلم والصناعة خلال المؤتمر وسيتم دراسة مشكلات المياه والمدن الذكية والطرق الحديثة لتطوير التعليم والبرمجة بمصر موضحا أنه تم تقديم أكثر من ١٦ بحثا خلال هذا العام وتطبيق برنامج قصور.



وتابع أن الرابطة تقوم بنشر أبحاث في مجلة علمية بالتعاون مع البحث العلمي موضحا ان الرابطة تتشرف بالتعاون مع مصر لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة ٢٠٢٠ لافتا إلى أن مؤتمر التنمية المستدامة لن ينجح إلا من خلال جنود مصر الأوفياء.