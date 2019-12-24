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أخبار العالم

ضاحي خلفان يعلن توقعاته لـ 2020.. علاقات عربية إسرائيلية علنية.. وجني ثمار ثورة ايران

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
توقع القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، أن يشهد العام المقبل، 2020، تطورا في العلاقات العربية الإسرائيلية، وتغير النظام في إيران.

وكتب خلفان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " 2020 سيشهد علاقات عربية اسرائيلية علنية في عدد من الدول التي لم يسبق لها إعلان ذلك".

وأضاف خلفان: " 2020 ثورة إيران تقطف ثمار اندلاعها".
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