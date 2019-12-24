وزير الإنتاج الحربي: مستعدون للتعاون مع علماء مصر لحل المشاكل البحثية والصناعية

رحب الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، بالدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورؤساء الجامعات وممثلى الوزارات وعلماء مصر فى الداخل والخارج؛ لحضورهم افتتاح المؤتمر الدولى السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا.



وقال "العصار"، خلال المؤتمر الدولى السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، إن المؤتمر تستضيفه الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنه منذ أن أنشأت الرابطة عام 1974 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعد انتصارات أكتوبر المجيدة بهدف تعزيز الشراكة مع العلماء المصريين بالخارج في المشروعات البحثية والقومية الكبرى وربطهم بالوطن الأم، وشارك عدد كبير من علماء الرابطة AEAS في المؤتمرات السابقة "مصر تستطيع" والتي نظمتها بنجاح وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكنا حرصين على الحضور والمشاركة بإيجابية فيها وبالفعل نتج عنها عدة مبادرات للتعاون بين علماء مصر ووزارة الإنتاج الحربى في عدة موضوعات أهمها تحلية المياه وتحالف الثورة الصناعية الرابعة تحت إشراف مركز التميز العلمى والتكنولوجى بوزارة الإنتاج الحربى.



وأوضح العصار أن مؤتمر الرابطة هذا العام ينعقد تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر – التطورات الإبتكارية للغد"، وتسعى وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة وذلك من خلال تكامل منظومة الصناعة والإنتاج لحوالي 20 شركة ووحدة بالإنتاج الحربى مع منظومة التعليم والبحث العلمى بالوزارة، حيث يوجد بوزارة الإنتاج الحربى منظومة تعليمية متميزة لدعم الصناعة تشمل تعليم فنى وتكنولوجى بحلوان والسلام وكذلك تعليم هندسى ممثلا في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.



وأشار العصار إلي أنه يوجد مركز التميز العلمى والتكنولوجى والذى يعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى نماذج صناعية ويدعم عملية تطوير المنتجات بالإنتاج الحربى، كما يوجد مركز نظم المعلومات والحواسب والذى يقوم بالدعم الفني بما لديه من خبرات في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات.



ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى بكافة إمكانياتها المتعددة على أتم إستعداد للتعاون المثمر مع علماء مصر لحل المشاكل البحثية والصناعية ذات القيمة المضافة والتي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط الإستراتيجية للدولة فى إطار رؤية مصر 2030.



ونوه بأننا تتعاون الوزارة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية والنماذج الأولية إلى منتجات صناعية لدعم الاقتصاد المصرى ، متابعا : نتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال أنشطتها المتعددة لربط علماء مصر بالخارج بالوطن الأم.



واختتم العصار "نتمنى أن يثرى الجميع فاعليات هذا المؤتمر بالمناقشات العلمية وتبادل الخبرات للخروج بتوصيات تساهم في حل المشكلات وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ونتمنى مؤتمر ناجح ومثمر يحقق أهدافه ويخرج بنتائج وتوصيات متميزة".

