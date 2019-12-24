انعقاد فعاليات المؤتمر رقم 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت عنوان «التنمية المستدامة في مصر والتطورات الابتكارية للغد».. وزير الإنتاج الحربي: نعمل على نهضة صناعية متطورة

الدكتور محمد العصار:

= العاملون بالإنتاج الحربي يسعون إلى تقديم خدمة أفضل والنهوض بالدولة للإمام = استطعنا تصنيع عدادات ذكية محلية الصنع بأيد مصرية 100% في مصانع الوزارة = برامج مشتركة في العلوم والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي مع كبرى الشركات الاجنبية = التنسيق والمشاركة مع شركات كبرى لجلب التكنولوجيا عالية الجودة لعمل نهضة صناعية متطورة = لابد من التركيز علي التعاون بين الصناعة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف المطلوبة



السفيرة نبيلة مكرم: = وزارة الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء = الدولة بكل مؤسساتها تفتح ذراعيها للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج = سعينا خلال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ربط علمائنا بالخارج بالجهات الحكومية المختلفة









افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فعاليات المؤتمر رقم 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذي يقام في الفترة من 24-26 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد".





وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج والمتخصصين في مجال البحث العلمي من مختلف الجامعات المصرية.





حضر حفل افتتاح المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات.





وخلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ألقى عدد من المتحدثين الرئيسيين كلمة حول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمحاور جلسات المؤتمر، حيث قدم الدكتور ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والأستاذ بجامعة كالجاري بكندا عرضًا حول "التكنولوجيات المستخدمة في المدن الذكية".





كما تحدث الدكتور محمد الحبيبي الأستاذ بجامعة ألبرتا بكندا والمؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرو إنجينيرنج" بكندا ورئيس شركة "روبوجاردن" حول "التحول الرقمي وإستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم لتغيير مهارات المتعلم في الحاضر والمستقبل"، فيما قدم الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا عرضًا حول "التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة".





واستهلت السفيرة نبيلة مكرم، كلمتها في افتتاح المؤتمر بتوجيه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي، لرعايتها المؤتمر الدولي الــ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وحرصها على استضافة أبنائنا بالخارج من جمعية علماء مصر في أمريكا الشمالية والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن وزارة الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء أن الدولة بكل مؤسساتها تفتح ذراعيها للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج.





وأوضحت أن الوزارة سعت من خلال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع لاستقطاب خبرائنا وعلمائنا في الخارج، وربطهم بالجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من خبراتهم، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي كان لها النصيب الأكبر في الاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء.





من جهته، قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الانتاج الحربي، إنه سعيد بجمع العلماء المصريين وتواجدهم في الانتاج الحربي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر العلماء المصريين بأمريكا وكندا، موجها حديثه لعلماء مصر: «نحن سعداء وفخورون بكم».





وأضاف العصار خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الانتاج الحربي استفادت من الكثير من العلماء المصريين بالخارج.





وأشار وزير الانتاج الحربي، إلى أن هناك برامج مشتركة لصالح وزارة الانتاج الحربي في العلوم والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي مع كبرى الشركات الاجنبية، موضحا أنه تم التنسيق والمشاركة مع شركات كبري لجلب التكنولوجيا عالية الجودة لعمل نهضة صناعية متطورة، منوها إلي أن أكبر نجاح لهذه الأبحاث و الصناعات هو التعاون المشترك المثمر.





وشدد علي أن العاملين بالإنتاج الحربي يسعون إلي تقديم خدمة أفضل والنهوض بالدولة للاما ، مؤكدا أن أي صناعة في العالم تحتاج الي تطوير، ولابد من التركيز علي التعاون بين الصناعة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاهداف المطلوبة، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي استطاعت تصنيع عدادات ذكية محلية الصنع بأيد مصرية 100% في مصانع الوزارة، لافتا الي ان الجميع يبذل كل جهده وعمله لصالح البلد.





وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من النماذج المضيئة بالخارج من علمائنا الذين لم يبخلوا على الوطن بعلمهم وخبراتهم، ومن أبرزهم الأستاذ الدكتور الراحل عبد الحليم عمر، أستاذ الهندسة بجامعة كارلتون الكندية، وصاحب اختراع «الهراس أمير»، لرصف الطرق في مصر، وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وكذلك الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد.





والدكتورة هدى المراغي، أول سيدة من أصل عربي تحصل علي وسام الشرف من الدرجة الأولي في مقاطعة انتاريو بكندا،‏ وهي أول سيدة تصل لمنصب عميد لكلية الهندسة بكندا‏‏ كما كانت أول سيدة تحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية بكندا، وكذلك الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الإحصاء.



