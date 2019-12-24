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الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر من ذوي الهمم.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:23 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم ذوي الهمم
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عمرو ممدوح
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أبطال مصر، من ذوي الهمم، والذين شرفوا مصر ورفعوا اسمها دوليا.

قدم الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" للأبطال ذوي الهمم، دروع التكريم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

ألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية اعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء".

وتابع: "أشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله".
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