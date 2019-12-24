جاكيت شتوى أنيق .. ولاء الشريف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة ولاء الشريف، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية أنيقة.



وظهرت ولاء الشريف، ببنطال أنيق من القطيفة باللون الأسود ويتميز بخط رفيع من الجوانب باللون الذهبى الأنيق، ومرتدية معه جاكيت طويل باللون الأحمر الغامق الذى يبرز عن أناقتها ورشاقتها.



وتركت ولاء الشريف، شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.



واعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للرموش مع لمسات رقيقة من الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.



ولم تتكلف الفنانة ولاء الشريف بوضع الاكسسوارات واكتفت بالظهور بجمالها الطبيعى مع إطلالتها.