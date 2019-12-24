وزير التعليم العالي الفلسطيني: نقدر تيسيرات مصر لطلابنا الدارسين بها

قال الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي الفلسطيني، إن يتطلع المزيد من التعاون مع مصر والذي ظهر ترحيبها بشكل كبير في إطار ما تقدمه مصر من دعم لفلسطين، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الطلاب الفلسطينيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي ساعد على فتح الباب أمام الطلاب الوافدين الراغبين بهدف استكمال دراستهم في الجامعات المصرية.





واضاف أبو مويس، أن في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى ، أن مصر تقوم بدور رائد في مجال التعليم العالي، حيث أنها تقدر أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وتعزيز التعاون المشترك، مشيدا بالدور المصري وما تقدمه من تيسيرات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة.





وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم معرض الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى، وذلك برفقة عدد من وزراء وقيادات التعليم العالي في الوطن العربي.





ويضم المعرض مبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.



