أسود وأحمر.. ريا أبي راشد تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بـ صورة جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.





وتألقت ريا ابى راشد فى الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر صوف باللون الأحمر.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "ريا" على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، مع بعض مستحضرات التجميل.





يذكر أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.



