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منوعات

أسود وأحمر.. ريا أبي راشد تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:11 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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محمد بدران
حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بـ صورة جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

وتألقت ريا ابى راشد فى الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر صوف باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "ريا" على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، مع بعض مستحضرات التجميل.

يذكر أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

ريا أبى راشد مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent بكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
أسود وأحمر.. ريا أبي راشد تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد
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