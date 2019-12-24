رمضان صبحي يعزي محمود متولي لاعب الأهلي في وفاة شقيقته

نعي رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي شقيقة زميله بالفريق محمود متولي التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.



وغرد رمضان صبحي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا"‏البقاء لله يا متولي، ربنا يصبرك و يرحمها يارب".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة بالتعازي للاعب الاهلي وجاءت بين "‏‎الله يرحمها ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة" و"‏‎الف رحمة ونور عليها" و"‏‎البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها".



ويعد محمود متولى واحدا من أبرز اللاعبين فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها، واستحواذه على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.