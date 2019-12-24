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أخبار البلد

تامر مرسي يعلن انطلاق برنامج خالد أبوبكر وبسمة وهبة على on e أول يناير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:37 م
بسمة وهبة وخالد ابو
بسمة وهبة وخالد ابو بكر
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امل مجدى
كشف تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو برنامج جديد يطل من خلاله المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة ONE، وهو برنامج "كل يوم" الذى تنطلق أولى حلقاته مع بداية العام الجديد، يوم 1 يناير 2020.

ويناقش خالد أبو بكر وبسمة وهبة، الرأى والرأى الآخر فى كافة القضايا، من خلال حلقات برنامج "كل يوم"، وفى الفيديو الدعائى، يتبادل الإعلاميان تقديم فكرة البرنامج، حيث يبدأ خالد أبو بكر التقديم تليه بسمة، وسيكون كلام المقدمة كالآتي: "هو دا اللى أنا هقوله.. أنا مش هقول الكلام ده وهقول اللى أنا عاوزاه.. محتاجين كلنا نسمع بعض.. والأهم نفهم بعض.. كل يوم هنقول اللى احنا عاوزينه.. كل يوم هنعرف إن الاختلاف مش ضعف.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. دلوقتى فى مليون رأى ومليون رأى آخر.. بس كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل هنناقش أفكارك وآرائك.. كل يوم احترام للحرية".

يذكر أن خالد أبو بكر، حقق نجاحات متتالية وخبطات إعلامية على مدار ما يقرب من 14 شهرا مع برنامج "الحياة اليوم"، وهى مدة الموسم الأخير لـ"أبو بكر" مع القناة قبل انتقاله إلى محطة ON أحد أقوى وأهم الشاشات الفضائية التابعة للشركة المتحدة، وفقا للخطة الجديدة التى تسير عليها، وإعادة ترتيب المنصات الإعلامية مرة أخرى لمزيد من التنوير والتلامس مع المشاهد بشكل أكبر داخل مصر وخارجها، وتناول القضايا الشائكة بشكل أعمق وأفضل.
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