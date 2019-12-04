أراكم في محطة أخرى.. خالد أبو بكر يودع برنامج الحياة اليوم برسالة مؤثرة | شاهد

أعلن الاعلامي خالد أبو بكر، رحيله عن برنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على فضائية "الحياة" بعد عام ونصف العام قضاهما فى البرنامج الذى شهد لقاءات وانفرادات قوية، ومبادرته الشهيرة "سمعنا صوتك".



وقال خالد أبو بكر، فى وداع جمهور "الحياة اليوم"، إنها حلقة استثنائية جدًا من البرنامج الذى يعد واحدًا من أهم برامج الحوار فى مصر والوطن العربى، موضحًا أن البرنامج اعتمد على قناعات ومباديء كان هناك ثبات كبير عليها لأجل مصلحة الوطن.



وعرض خالد أبو بكر، لقطات مصورة يستعرض فيها أبرز المحطات والاحداث التى ناقشها البرنامج على مدار عام ونصف العام، وما قدمه من انفرادات على شاشة الحياة، وتغطياته الخاصة للتظاهرات من العاصمة الفرنسية باريس.



وأضاف أبو بكر : "الناس اللى كانوا بيطلعوا على القنوات آخر 5 سنوات كان هدفهم الحفاظ على الوطن، من خلال قناعات حقيقية، وإيمان حقيقى بهذه القناعات، رغم ما تعرضنا له من مضايقات وأخطار، لكن كل منا ساهم بقدر فى الحفاظ على الوطن.



وتابع: تعرضنا لكثير من المضايقات بسبب مواقفنا التى عبرنا عنها بإيمان حقيقى، كان أمامنا معركة أخرى وهى معركة البناء وسط اتهامات يومية بالتحيز ومجاملة السلطة، وهذا الأمر أصبح محل اتهام لكثير من الناس، لكن كل ذلك لم يقصر من عزيمتنا وجعلنا فى معركة حقيقية للحفاظ على البلد".



وأكد أن البرنامج كان دائمًا وما زال يتحدث عن حرية الرأى وسيادة القانون وسعى كثيرًا إلى تحقيق ذلك، بكل ما أوتي مقدموه من علم وشجاعة أدبية للخوض فى هذه الملفات.



وواصل: "الآن حلقتى الأخيرة فى الحياة اليوم. ومهمة كبيرة فى البرامج الحوارية، وأن تثق مجموعة قنوات فى أشخاص وتعطيهم مساحة على الهواء ليتحدثوا للرأى العام، وهذه أمانة كبيرة جدًا أمام الناس الذين يقتضى أن ننقل صوتهم بكل موضوعية وجرأة فى كل الاوقات داخل وخارج مصر.. تحدثنا عن مشاكل وإنجازات حقيقة.. وخرجنا بكاميرا البرنامج خارج الاستوديو لنكون عين المشاهد".



وأكد "أبو بكر" أن الإعلام رسالة كبيرة وهامة جدًا وبرامج الحوار قادرة على التغيير ولا بد من تواصل كل مسئول مع الإعلام ليظهر عمله للشارع، ولا بد من تحرى الخبر لأنه أمانة بكل موضوعية وبدون أى تحيز".



وفى رسالته للجمهور، قال :"أراكم فى محطة ووجهة أخرى ونشاط إعلامى آخر وأتمنى لبلدى التوفيق، والبرنامج سيظل معكم فى صورة جديدة بداية من السبت المقبل مع زملائى لبنى عسل وحسام الحداد".